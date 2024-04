Biathlon Express 7.2

Alexandre Loginov - Le réveil

Première victoire en coupe du monde de la saison pour le russe Alexandre Loginov au terme d'une course tout simplement parfaite sur le pas de tir. Avec un 20/20, c'est grâce à sa précision qu'il remporte cet individuel du côté de Antholz-Anterselva, et décroche son premier podium de la saison, de très bonne augure en vu des championnats du monde.

Côté français:

Quentin Fillon Maillet: Le français réalise une bonne course, avec un 14/15 à l'approche du dernier il peut jouer le podium mais avec une pénalité il ressort du dernier tir à la 4ème place juste derrière Lukas Hofer. Dans un dernier tour de folie, le français reprend du temps peu à peu sur son concurrent et va finalement prendre cette troisième place pour un petit dixième.

Simon Desthieux: La course démarre bien pour le français avec un sans faute sur son premier tir, mais avec deux pénalités sur le suivant, une nouvelle faute sur le troisième tir il se reprend bien sur le dernier tir avec un sans faute et prend finalement la 21ème place.

Antonin Guigonnat: La course démarre moyennement pour le français avec dans un premier temps du bon et un sans faute sur le premier tir mais avec du moins bon et deux pénalités sur son second tir. Avec une meilleure précision sur ses deux derniers tirs (9/10), il prend la 22ème place.

Emilien Jacquelin: Le français réalise un très bon début de course avec un 14/15, mais sur le dernier tir, où le français peut jouer le podium, Emilien va craquer avec trois pénalités, et termine à la 25ème place.

Fabien Claude: La course démarre plutôt mal pour le française avec deux pénalités lors de son premier tir et une nouvelle faute sur son deuxième tir. Malheureusement les problèmes sur le pas de tir se poursuivent avec deux nouvelles pénalités sur le troisième tir, heureusement il se reprend sur le dernier tir avec un sans faute et prend la 54ème place.

Emilien Claude: Un début de course compliqué pour le français avec trois pénalités sur ses deux premiers tirs et à nouveau deux pénalités sur le dernier tir, le français prend la 80ème place.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien craque sur cette course de l'individuel, avec un départ correct et un 9/10 sur ses deux premiers tirs, il va craquer sur les deux derniers avec un 7/10 (16/20), et termine tout de même à la ème place.

Sturla Holm Laegreid: Le norvégien réalise une bonne course, malgré deux pénalités sur le pas de tir, il parvient à prendre la 2ème place et reprend des points pour le classement général de la coupe du monde face à son compatriote Johannes Boe.

Sebastian Samuelsson: Le suédois démarre plutôt mal cette course avec trois pénalités sur ses deux premiers tirs, mais avec un très bon sans faute sur les deux derniers tirs, il termine à la ème place.

Classement final: