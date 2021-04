Biathlon Express 7.3

Julia Simon - Les montagnes russes

Après sa victoire la semaine passée du côté de Oberhof et de la mass-start puis de sa désillusion lors de l'individuel de Jeudi, la française va à nouveau connaître au bonheur en remportant cette mass-start du côté de Antholz-Anterselva. Pourtant la course démarre très moyennement pour la française avec une pénalité sur chacun de ses trois premiers tirs, mais avec un sans faute sur le dernier, Julia ressort quatrième du pas de tir à 10 secondes de Hanna Oeberg. Et dans un dernier tour de folie, le française va peu à peu reprendre Lisa Theresa Hauser et Marketa Davidova avant de rejoindre la suédoise. Dans un dernier sprint de folie, la française s'impose et remporte sa deuxième victoire de la saison.

Côté françaises:

Anais Bescond: La française réalise une très bonne course avec seulement deux pénalités sur le pas de tir et un temps à ski correct, elle prend la 9ème place.

Justine Braisaz-Bouchet: La française démarre parfaitement cette mass-start avec un sans faute sur son premier tir mais avec quatre pénalités au total sur les trois suivant, elle termine à la 14ème place.

Anais Chevalier-Bouchet: La française démarre elle aussi parfaitement avec un sans faute sur le premier tir mais avec une pénalité sur chacun des trois suivants, elle prend la 16ème place.

Autres favorites:

Tiril Eckhoff: La norvégienne a encore connu des problèmes sur le pas de tir, avec quatre pénalités au total dont trois sur ses deux tirs debout, elle prend la 8ème place.

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne réalise une bonne course mais pourra nourrir des regrets avec trois pénalités au total dont deux lors du dernier tir elle aurait pu remporter cette mass-start, elle termine finalement à la 7ème place.

Hanna Oeberg: La suédoise était tout proche de remporter cette mass-start mais c'était sans compter sur le finish exceptionnel de Julia Simon, elle prend tout de même une très belle seconde place et prend des points précieux pour le classement génral.

Classement final: