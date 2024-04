Biathlon Express 8.1

Martin Ponsiluoma - Champion du monde du sprint

Après un bon début de saison, le suédois entame parfaitement ces championnats du monde. Avec une première médaille de bronze lors du relais mixte, Martin vient décrocher son premier titre mondial au terme d'une course parfaite. En effet, sur ce sprint de Pokljuka, le suédois a était impérial sur le pas de tir avec un sublime sans faute mais avec également un très bon temps de ski, il parvient à décrocher la victoire et pourra à nouveau espérer un bon résultat lors de la poursuite.

Côté français:

Simon Desthieux: Le français réalise une superbe course, malgré sa saison en demi teinte, Simon a su se transcendé sur ce sprint. Avec un superbe sans faute du côté du tir, il parvient à s'arracher sur les skis dans le dernier tour pour prendre une magnifique 2ème place. C'est sa troisième médaille pour les championnats du monde mais sa première médaille individuelle.

Emilien Jacquelin: Le français réalise également une magnifique course, malgré une pénalité sur son tir couché, Emilien se reprend parfaitement sur le tir debout avec un sans faute. Avec un très bon temps de ski comme à son habitude il prend la 3ème place.

Quentin Fillon Maillet: Le français réalise lui aussi une bonne course, un sprint similaire à celui de son compatriote Emilien Jacquelin avec lui aussi une pénalité sur son tir couché et un sans faute sur son tir debout, il prend la 6ème place et pourra espérer jouer les premiers rôles lors de la poursuite.

Antonin Guigonnat: Le français réalise lui aussi une bonne course, avec un sans faute sur son tir couché et une pénalité sur son tir debout, il prend la 14ème place.

Fabien Claude: Le français réalise une course moyenne, avec une pénalité sur son tir couché et deux fautes sur son tir debout, il termine loin 41ème.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien avait la victoire entre ses mains mais avec deux pénalités d'entrée lors de son tir couché, la victoire s'envole, Johannes se reprend avec un sans faute sur son tir debout, malgré ses deux pénalités il parvient à prendre la 5ème place.

Sturla Holm Laegreid: Le norvégien réalise une très belle course, avec un nouveau sans faute sur le pas de tir, c'était du côté des skis que c'était plus compliqué aujourd'hui pour Sturla qui prend la 7ème place.

Sebastian Samuelsson: Le suédois réalise une très bonne course, avec un sans faute sur son tir couché, Sebastian joue la victoire sur son tir debout si il réalise le sans faute mais avec une pénalité sur sa dernière balle, il prend la 8ème place.

Classement final: