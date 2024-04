Biathlon Express 8.2

Tiril Eckhoff - Championne du monde de sprint

La norvégienne fait coup double sur ce sprint des championnats du monde, en remportant le titre, son huitième mondial, elle vient aussi reprendre le maillot jaune de leader du général de la coupe du monde devant sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland. Avec un sans faute sur le pas de tir et un excellent temps de ski, Tiril a su garder son calme lors de son tir debout notamment pour lâcher sa deuxième balle. La norvégienne remporte déjà sa deuxième médaille d'or en deux courses sur ces championnats du monde et visera à nouveau l'or sur la poursuite de demain.

Côté françaises:

Anais Chevalier-Bouchet: La française réalise une superbe course, après sa mésaventure lors du relais mixte, elle se rattrape parfaitement sur ce sprint. Avec un premier tir couché parfait, la française peut jouer le titre avec un sans faute sur le tir debout mais avec une pénalité elle terminera finalement 2ème, de très bonne augure en vu de la poursuite de demain.

Justine Braisaz-Bouchet: La française réalise une course correcte mais aurait pu espérer mieux, avec un très bon début et un sans faute sur son tir couché elle peut jouer le top 10 avec un nouveau sans faute mais elle va fautée à une reprise et prend finalement la 25ème place.

Julia Simon: La française passe complètement à côté de son sprint, avec deux pénalités sur chacun de ses deux tirs, elle termine à la 28ème place et réduit considérablement ses chances de top 5 / podium sur la poursuite de demain.

Anais Bescond: La française démarre mal sa course avec deux pénalités d'entrée sur son tir couché, elle se reprend parfaitement sur le tir debout avec un sans faute et prend finalement la 34ème place.

Autres favorites:

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne entame parfaitement sa course avec un sans faute sur son tir couché et peut jouer la victoire avec un bon tir debout mais avec deux pénalités elle prend finalement la 6ème place et perd son maillot jaune de leader du classement général de la coupe du monde.

Hanna Oeberg: La suédoise réalise une bonne course avec un premier tir parfait et une pénalité sur son tir debout elle prend la 10ème place notamment à cause de son temps à ski.

Lisa Theresa Hauser: L'autrichienne réalise une bonne course et continue sur sa très bonne dynamique, malgré une pénalité sur chacun de ses deux tirs, elle termine à la 9ème place et sera une grande concurrente lors de la poursuite de demain.

