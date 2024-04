Biathlon Express 8.3

Emilien Jacquelin - Champion du monde de la poursuite

Back to back pour le tricolore, après avoir triomphé l'année dernière du côté d'Antholz-Anterselva, Emilien remet ça sur le site de Pokljuka et remporte à nouveau un titre de champion du monde sur l'épreuve de la poursuite. Et c'est totalement mérité pour le français qui réalise tout simplement la course parfaite, 20/20 sur le pas de tir et un très bon temps de ski le français n'a pas craqué et s'est même permis de tirer en 17 secondes sur le troisième et quatrième tir juste hallucinant. Le français aura sûrement à coeur de poursuivre ses très beaux mondiaux lors de l'individuel.

Côté français:

Quentin Fillon Maillet: Le français réalise une très bonne course et continue de monter en puissance dans ses mondiaux, malgré deux pénalités sur son premier tir, Quentin se remobilise et parvient à réaliser un 15/15 sur les trois tirs suivants et termine finalement à la 4ème place.

Simon Desthieux: Le français continue ses très bons mondiaux, après son podium lors du sprint, Simon va perdre seulement trois places et ceux grâce à un très bon tir. Seulement une pénalité lors du dernier tir qui va lui privé de jouer le podium, Simon prend finalement la 5ème place.

Fabien Claude: Le français réalise une très belle remontée après son mauvais sprint, partit à la 41ème place et grâce à un bon tir (18/20) ainsi qu'un bon temps de ski, il termine 12ème.

Antonin Guigonnat: Le français a connu une course compliquée, avec d'entrée trois pénalités sur son premier tir puis à nouveau trois fautes sur les deux derniers tirs (14/20), il perd quelques places par rapport au sprint et prend la 21ème place.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien réalise une bonne course et nous montre encore une fois à quel point il est rapide sur les skis. Mais avec deux pénalités aujourd'hui, il était sûrement fatigué de ses 300 mètres supplémentaires et terminera finalement 3ème.

Sebastian Samuelsson: Le suédois réalise une superbe course et monte en puissance dans ces mondiaux, partit en 8ème position et grâce à un sans faute sur le pas de tir, Sebastian se retrouve juste derrière Johannes Boe dans le dernier tir et va finalement réussir à dépasser le norvégien juste avant la ligne d'arrivée pour prendre la 2ème place.

Sturla Holm Laegreid: Le norvégien réalise lui aussi une bonne course mais commence sûrement à fatigué sur les skis avec des temps loin de ses standards de début de saison, mais avec sa régularité au tir et aujourd'hui un 19/20, il prend la 6ème place.

Classement final: