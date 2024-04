Biathlon Express 8.4

Tiril Eckhoff - Championne du monde de la poursuite

Après sa victoire lors du relais mixte puis du sprint, la norvégienne continue ses mondiaux tout simplement parfait et remporte déjà un troisième titre mondial en trois courses. Malgré deux pénalités sur le pas de tir, Tiril est trop rapide pour ses concurrentes et parvient à s'imposer facilement. Sur cette saison, Tiril a remporté 5 sprints puis a enchaîne à 5 reprises en remportant la poursuite qui suivait le sprint. La norvégienne conforte son maillot jaune de leader du classement général de la coupe du monde.

Côté françaises:

Anais Chevalier-Bouchet: La française continue sur sa très bonne lancée du sprint et réalise une très bonne course. Avec seulement deux pénalités dont une lors du dernier tir, Anais a eu du mal sur les skis et perd finalement sa deuxième place dans le dernier tour mais parvient à s'accrocher pour terminer à la 3ème place.

Julia Simon: Une nouvelle course décevante pour la française, avec deux pénalités sur son premier tir puis une faute sur chacun des trois tirs suivants, elle prend la 22ème place grâce à son temps de ski (1ère).

Justine Braisaz-Bouchet: Une course également compliquée pour la française avec aussi deux pénalités d'entrée sur son premier tir puis à nouveau deux fautes sur son deuxième tir. Justine va se rattraper un peu sur son tir debout avec un 9/10, elle prendra finalement la 30ème place.

Anais Bescond: Une course aussi difficile pour la française, pourtant elle démarre bien avec un sans faute sur son premier tir mais avec une pénalité sur chacun de ses trois derniers tirs, elle perd deux places par rapport au sprint et termine 36ème.

Autres favorites:

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne réalise une bonne course mais pourra nourrir des regrets, elle entame parfaitement cette poursuite avec un 10/10 sur ses tirs couchés. Mais avec trois pénalités sur ses tirs debout, elle prend finalement la 9ème place.

Lisa Theresa Hauser: L'autrichienne continue ses très bons mondiaux, avec un superbe 19/20, elle parvient à remonter Anais Chevalier-Bouchet dans le dernier tour et prend finalement la 2ème place, sa deuxième médaille d'argent sur ses mondiaux après celle du relais mixte.

Dorothea Wierer: L'italienne réalise une superbe remontée comme à son habitude, avec un splendide 20/20, Dorothea partie 20ème de cette poursuite va finalement prendre la 4ème place.

Classement final: