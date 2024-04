Biathlon Express 8.5

Marketa Davidova - Championne du monde de l'individuelle

La tchèque remporte son premier titre mondial, sa deuxième médaille mondiale, avec une saison compliqué, toujours des très bons temps de ski mais avec également trop d'erreurs sur le pas de tir pour pouvoir jouer les premiers rôles, cette fois-ci Marketa a était parfaite. Avec un 20/20 tout en maîtrise et en contrôle ainsi que le second meilleur temps de ski, Marketa remporte cette course de l'individuelle.

Côté françaises:

Anais Bescond: La française réalise une bonne course, avec une course similaire à celle d'Anais Chevalier-Bouchet, sauf que cette fois-ci la française a fauté sur à une reprise sur chacun de ses deux tirs debout, elle prend la 18ème place.

Anais Chevalier-Bouchet: La française réalise une bonne course, avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs couchés, Anais continue ses bons mondiaux et termine à la 27ème place.

Justine Braisaz-Bouchet: La française a connu une course très compliquée, avec deux pénalités sur son premier tir, une faute sur le second tir et à nouveau deux pénalités sur le dernier tir, elle prend la 63ème place.

Julia Simon: Une course catastrophique pour la française avec deux pénalités sur le premier tir, une faute sur le second tir, trois fautes sur le troisième tir et à nouveau une pénalité sur le dernier tir, la française a été stoppé par ses entraîneurs pour préserver ses forces en vu des relais et de la mass-start.

Autres favorites:

Tiril Eckhoff: La norvégienne ne réalisera pas le quadruplé, avec une pénalité sur chacucn de ses deux premiers tirs puis deux pénalités sur le troisième tir et un sans faute sur le dernier tir, elle prendra finalement la 23ème place.

Hanna Oeberg: La suédoise réalise une superbe course avec seulement une pénalité lors de son troisième tir, elle prend une très belle 2ème place.

Dorothea Wierer: L'italienne tenante du titre mondial réalise une bonne course mais sûrement loin de ses espérances. Avec un très bon départ et un sans faute sur ses deux premiers tirs, Dorothea va fauté à une reprise sur chacun de ses deux derniers tirs, elle prend finalement la 9ème place.

Classement final: