Biathlon Express 8.6

Sturla Holm Laegreid - Champion du monde de l'individuel

Le norvégien décroche une seconde médaille d'or sur ses mondiaux de Pokjluka au terme d'une course parfaite. Avec sa régularité sur le tir et son intelligence sur ce pas de tir, Sturla était très attendu sur cet individuel et n'a pas déçu. Avec un 20/20, le norvégien décroche son premier titre mondial individuel au terme d'une saison plus que prometteuse pour l'avenir.

Côté français:

Quentin Fillon Maillet: Le français réalise une très bonne course malgré une pénalité sur chacun de ses deux tirs couchés, Quentin était extrêmement rapide sur les skis et parvient à prendre une superbe 4ème place.

Emilien Jacquelin: Le français avec un tir à nouveau très engagé comme à son habitude malgré le format très punitif des fautes. Avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs couchés, Emilien moins en forme sur les skis va finalement prendre une belle 13ème place.

Simon Desthieux: Un début de course compliqué pour le français avec une pénalité sur son premier tir puis deux fautes sur le deuxième tir. Heureusement, Simon se rattrape un petit peu sur les deux derniers tir avec une seule pénalité, le français termine finalement à la 28ème place.

Fabien Claude: Le français démarre plutôt bien la course avec une pénalité sur son premier tir puis un sans faute sur le second tir. Mais avec deux pénalités sur le troisième tir et une nouvelle erreur sur le dernier tir, il prend la 41ème place.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien n'aura toujours pas de titre mondial sur ses mondiaux (en individuel), avec un 18/20 et une pénalité sur chacun de ses deux tirs debout, il prend la 5ème place.

Sebastian Samuelsson: Le suédois va très mal débuté cet individuel avec trois pénalités sur ses deux premiers tirs, heureusement il parvient à se rattraper sur les deux suivants avec un sans faute et termine 25ème.

Arnd Peiffer: L'allemand réalise une excellente course comme à son habitude sur ce type d'épreuve avec un superbe 20/20 sur le pas de tir il prend la 2ème place.

Classement final: