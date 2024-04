Biathlon Express 8.7

Lisa Theresa Hauser - Championne du monde de la mass-start

Pour conclure de superbe mondiaux, l'autrichienne réalise une superbe course, absolument époustouflante. Sa troisième médaille mondiale sur ses mondiaux de Pokljuka, après deux médailles d'argent, Lisa décroche son premier titre mondial avec un 20/20 sur le pas de tir, l'autrichienne était tout simplement impériale et remporte un titre amplement méritée.

Côté françaises:

Julia Simon: La française était très attendue sur cette mass-start, et la course démarre très mal avec trois pénalités sur son premier tir couché. Heureusement Julia se reprend avec un 14/15 sur ses trois derniers tirs et prend la 16ème place.

Anais Bescond: Un bon début de course pour la française malgré une pénalité sur son premier tir elle se reprend parfaitement sur le deuxième tir avec un sans faute. Avec une pénalité sur chacun de ses deux derniers tirs, elle termine 23ème.

Anais Chevalier-Bouchet: Un début de course très compliquée pour la française avec deux fautes sur son premier tir et à nouveau deux pénalités sur le deuxième tir couché. Anais se reprend un peu sur les tirs debout avec un 9/10 et prend la 27ème place.

Justine Braisaz-Bouchet: Un début de course similaire à celui d'Anais Chevalier-Bouchet, avec elle aussi deux pénalités sur chacun de ses deux premiers tirs. Le calvaire continue pour Justine avec deux nouvelles pénalités sur le troisième tir et une nouvelle faute sur le dernier tir, elle termine 28ème.

Autres favorites:

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne réalise une très belle course, avec seulement une pénalité sur son deuxième tir couché, Marte décroche une superbe 3ème place et craque dans le dernier tour face à son compatriote Tandrevold. La norvégienne avec une nouvelle désillusion puisque Tiril Eckhoff va prendre cette troisième place dans le sprint final, Marte prend la 4ème place.

Tiril Eckhoff: La norvégienne réalise une course absolument stratosphérique notamment sur les skis, malgré trois pénalités dont une lors du dernier tir, elle parvient à reprendre Vittozzi puis Roeiseland juste avant la ligne d'arrivée et prend finalement la 3ème place.

Classement final: