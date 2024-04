Biathlon Express 8.8

Sturla Holm Laegreid - Champion du monde de la mass-start

Le norvégien remporte un deuxième titre individuel sur ces mondiaux de Pokljuka après sa victoire lors de l'individuel, il remporte la course des rois avec cette mass-start. Sturla a était une nouvelle fois impérial sur le pas de tir malgré une pénalité sur le dernier tir (19/20), il remporte une quatrième médaille d'or pour ses premiers championnats du monde.

Côté français:

Quentin Fillon Maillet: Le français réalise un début de course moyen avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs couchés. Quentin se rattrape parfaitement sur ses tirs debout avec un superbe 10/10 et ressort quatrième du dernier tir.

Simon Desthieux: Le français réalise un début de course similaire à celui de Quentin Fillon Maillet avec également une erreur sur chacun de ses deux premiers tirs. Avec une nouvelle erreur sur le troisième tir puis un sans faute sur le dernier tir, il prend la 13ème place.

Antonin Guigonnat: Un début de course très compliqué pour le français avec une pénalité sur son premier tir puis trois pénalités sur le second tir. Le français se reprend parfaitement sur les tirs debout avec un 10/10 et termine 17ème.

Emilien Jacquelin: Le français faisait bien évidemment partit des favoris pour cette mass-start, la course démarre bien avec un sans faute sur le premier tir. Mais malheureusement ces espoirs de podium voir mieux s'envolent lors du deuxième tir avec cinq pénalités. Emilien va tout de même tirer à 10/10 sur ses tirs debout mais termine tout de même dernier 30ème.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien ne remportera pas de titre individuel sur ces mondiaux de Pokljuka, une course à oublier pour le leader du général avec un 15/20, il prend la 8ème place.

Lukas Hofer: L'italien réalise une bonne course mais pourra nourrir des regrets, avec deux pénalités au total dont une lors du dernier tir, il aurait pu jouer le podium avec un sans faute sur le dernier tir debout mais prend finalement la 7ème place.

Classement final: