Biathlon Express 9.1

Tiril Eckhoff - 5 à la suite

La norvégienne est tout simplement quasiment imbattable sur cette épreuve du sprint et remporte donc son cinquième sprint d'affilé de la saison sur 7 sprints disputés, juste hallucinant. Après des mondiaux plus que réussi, Tiril continue sur sa lancée et remporte sa 9ème victoire de la saison et conforte un peu plus son dossard jaune de leader du classement général de la coupe du monde. Elle partira également en tête lors de la poursuite de demain.

Côté françaises:



Justine Braisaz-Bouchet: La française réalise une bonne course, avec une seule pénalité sur son tir couché, elle vient prendre une 9ème place et pourra espérer une belle poursuite.

Anais Chevalier-Bouchet: Une course frustrante pour la française qui malgré une pénalité sur chacun de ses deux tirs va prendre la 15ème place grâce à un bon temps de ski.

Anais Bescond: Une bonne course pour la française avec une pénalité sur son tir couché, elle se reprend parfaitement sur son tir debout avec un sans faute et termine 26ème.

Lou Jeanmonnot: La française pour sa première course en coupe du monde réalise une très belle course, avec un superbe 10/10 sur le pas de tir, elle prend la 30ème place et participera donc à sa première poursuite.

Julia Simon: Un début de course compliquée pour la française avec trois pénalités sur son tir couché. Elle se reprend sur son tir debout avec un sans faute et limite la casse en vue de la poursuite et prend la 35ème place.



Chloé Chevalier: Une course moyenne pour la française avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs elle termine finalement à la 41ème place.

Autres favorites:

Hanna Oeberg: La suédoise va connaître une course compliquée, avec une première pénalité sur son tir couché et deux nouvelles erreurs sur le tir debout elle termine 36ème.

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne va pouvoir nourrir des regrets avec deux pénalités sur son tir couché et un sans faute sur son tir debout, elle était très rapide sur les skis et prend finalement la 7ème place.

Dorothea Wierer: L'italienne réalise une bonne course, avec un premier tir couché sans faute elle peut jouer la victoire sur son tir debout, mais avec une pénalité elle termine finalement 5ème.

Classement final: