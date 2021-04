Biathlon Express 9.2

Simon Desthieux - 1ère de folie

Première victoire en coupe du monde pour le français, après de très bons mondiaux du côté de Pokljuka, Simon enchaîne sur cette excellente forme et vient remporter ce sprint. Avec sept podiums en carrière en coupe du monde (5 fois en argent, 2 fois en bronze), il vient enfin décrocher une première victoire à 29 ans. Avec un superbe 10/10 sur le pas de tir et un très bon temps de ski, il remporte ce sprint et jouera les premiers rôles sur la poursuite de demain.

Côté français:

Quentin Fillon Maillet: Une course moyenne pour le français avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs, heureusement avec un bon temps de ski, il prend la 8ème place et pourra espérer remonter lors de la poursuite.

Emilien Jacquelin: Le français réalise une bonne course, avec un tir à nouveau très engagé comme à son habitude et une seule pénalité sur son tir debout, il prend la 10ème place et pourra espérer jouer les premiers rôles sur la poursuite de demain.

Antonin Guigonnat: Le français réalise une course similaire à celle de Quentin Fillon Maillet avec une pénalité également sur chacun de ses deux tirs, il prend tout de même une 13ème place, très intéressante en vue de la poursuite.

Fabien Claude: Le français va connaître une course compliquée, avec deux pénalités sur son premier tir et à nouveau une faute sur son tir debout, il prend la 51ème place.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien va connaître une course compliquée sur le pas de tir, avec une pénalité sur son tir couché et deux nouvelles erreurs sur son tir debout, il va prendre la 11ème place grâce à son temps de ski.

Sebastian Samuelsson: Le suédois réalise une superbe course, avec un parfait 10/10 sur le pas de tir, il prend la 2ème place.

Sturla Holm Laegreid: Le norvégien réalise une très belle course mais pourra avoir quelques regrets, avec un sans faute sur son tir couché, il a sûrement victoire en poche avec un sans faute sur son tir debout mais avec une pénalité il prend la 4ème place et reprend des points sur Johannes Boe pour le classement général.

Classement final: