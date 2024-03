Le rebond lensois a eu lieu. Sans succès depuis 5 rencontres Le RC Lens s'est imposé 0-3 en clôture de la 24ème journée de Ligue 1 devant un OL limité, orphelin de son capitaine et meilleur buteur Alexandre Lacazette.

Le résultat est plus que logique. Dès que le diesel Lens s'est réveillé, grosso modo au bout d'une demi-heure de jeu, la classe d'écart entre les deux équipes a sauté aux yeux. C'est la même qui sépare ce dimanche soir les deux Ligue 1 : à 10 journées de la fin du championnat, il y a autant de points d'écart entre Lyon, 11ème, et Rennes, 8ème, qu'entre Lens, 6ème, et Brest, 2ème.

La Ligue 1 d'abord

Florian Sotoca, bien placé, a repris de la tête un beau travail de David Pereira da Costa (0-1, 43e) suite à un corner. Juste après la mi-temps, Elye Wahi fait le break sur pénalty, après une main de Maxence Caqueret (0-2, 53e). Kevin Danso alourdit le score sur corner en fin de match (0-3, 87e). Seuls les arrêts du gardien lyonnais Anthony Lopes ont maintenu les Gones à flot (devant Elye Wahi, 37e, et Ruben Aguilar, 66e).

Après sa victoire, Lens confirme qu'à défaut de chicoter l'Europe, même Fribourg et l'Europa Ligue, il demeure une excellente équipe de Ligue 1 (troisième sur les 15 derniers matchs). A l'aube du printemps européen et sans matchs à jouer en semaine, les Artésiens peuvent encore rêver de la Ligue des champions : ils ne sont qu'à trois points de l'AS Monaco, troisième. Attention, le calendrier s'annonce costaud : Brest, Nice et le derby lillois arrivent.

Retour à la réalité

Lyon a lui sombré ce soir. Sans son capitaine et meilleur buteur Alexandre Lacazette, les Lyonnais ont été inoffensifs, et les ennuis reviennent. Le poteau trouvé par Mangala (14e) aurait pu changé la face de la rencontre. Quatre frappes cadrées seulement, un Ernest Nuamah bon dribbleur mais brouillon quand il lève la tête (devant Brice Samba, 24eme) et un Gift Orban prouvant rencontre après rencontre qu'il est meilleur dos au jeu que face à lui. Ainsley Maitland-Niles, exclu après avoir empêché Wesley Saïd d'aller au but, a quitté la pelouse à la 84eme, au moment où les supporters lyonnais quittaient le stade. C'est finalement Jack O'Brien, qui a tenté de boxer à deux reprises le ballon dans les buts lensois qui aura été le plus dangereux (79e) offensivement. Le défenseur central irlandais est le deuxième meilleur buteur du club, ce qui n'est pas bon signe et ne vient pas compenser ses largesses défensives. L'été s'annonce déjà être un gros chantier côté lyonnais.

Mais avant l'été, il y a le printemps. Et après six matchs sans défaite toutes compétitions confondues, l'équipe de Pierre Sage, qui avait démarré son opération remontée par une défaite contre Lens (3-2, 14ème journée) voit définitivement s'éloigner l'espoir d'une qualification européenne par le championnat. Ils n'ont toujours que 5 petites longueurs d'avance sur Montpellier, barragiste, et c'est vers l'arrière que Lyon doit continuer de regarder. Pour espérer voir l'Europe, il faudra faire mieux que ce dimanche soir face à un autre club du nord de la France, Valenciennes. Et éloigner pour de bon les fantômes de l'automne 2023.